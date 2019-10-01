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Бизнес

Отданный инвестору участок предложено вернуть в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде

15 октября 2019 13:10  [70] Бизнес

Фото: rutraveller.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отданный инвестору участок предложено вернуть в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде. С такой инициативой выступил заместитель директора МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природоохранных ресурсов Нижнего Новгорода" Евгений Иванов в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы 15 октября 2019 года.

Ранее участок площадью 5,6 тысяч кв.м. выведен из состава парка ради коммерческого строительства. Он передан ООО "Гранд", которое планировало разместить на берегу Светлоярского озера коммерческий объект. Договор аренды истек в 2018 году.

Информацию депутаты приняли к сведению. Поскольку кворум на заседании отсутствует, и голосовать они не могут, решено рекомендовать председателю Гордумы внести вопрос в повестку предстоящего заседания.

Напомним, что ООО "Гранд" планировало разместить на территории парка кафе, однако администрация города в октябре 2017 года отказала компании в строительстве этого объекта.

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