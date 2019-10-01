Господдержку хотят оказывать еще ряду специалистов нижегородского АПК Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 15 октября рассмотрели проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения предполагают расширение перечня должностей в сфере АПК для получения государственной поддержки в качестве молодого специалиста. В их числе - инженер-механик, инженер-энергетик, техник-механик, техник-энергетик.

Как пояснили в пресс-службе, речь идет о специалистах, которые учились в образовательных организациях не сельскохозяйственного профиля. Если образование получено, например, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, то для перечисленных должностей государственная поддержка уже предусмотрена.

В соответствии с действующим законом, ежемесячная доплата к заработной плате уже установлена в размере 8 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 6 тысяч рублей (со средним специальным образованием). Также молодой специалист может получить по выбору единовременную выплату в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий или выплату в 100 тысяч рублей каждый год в течение трех лет.

"Кадровый вопрос на селе необходимо решать максимально оперативно. Мы проводим исследования, чтобы понять, по каким направлениям сельскохозяйственной отрасли требуются специалисты. После этого в областное законодательство вносятся соответствующие коррективы", - сказал председатель комитета Игорь Тюрин.

Проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала Нижегородской области" рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 24 октября в двух чтениях.