Пожилая нижегородка накопила 5 тысяч евро и отдала псевдоцелительницам Происшествия

Пожилая нижегородка накопила более 5 тысяч евро и отдала псевдоцелительницам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 15 октября 2019 года.

В отдел полиции обратилась 78-летняя жительница Московского района с заявлением о совершенном в отношении нее противоправном деянии. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришли две незнакомые женщины и сообщили, что на пожилой женщине порча, которую необходимо немедленно снять.

Доверчивая нижегородка пригласила незнакомок в квартиру, где они провели магический ритуал, за который нужно было заплатить. Поскольку пенсионерка находилась в растерянности, мошенницы воспользовались ее состоянием и выманили все накопленные сбережения. Хозяйка квартиры уточнила, что похищенная сумма складывалась из 80 тысяч рублей и 5 тысяч евро. После ухода неизвестных заявительница рассказала о визите псевдоцелительниц родным, которые убедили ее обратиться в полицию.

По факту хищения денежных средств путем злоупотребления доверием было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Управление МВД рекомендует:

- не принимать поспешных решений;

- прекратить разговор с посторонним человеком, если речь зайдет о мистических заболеваниях и необходимости в проведении магического ритуала;

- не заключать финансовые сделки с незнакомыми людьми.

Ранее, в МВД сообщали о новой "финансовой пирамиде": нижегородцы перечислили мошенникам более 25 млн рублей.