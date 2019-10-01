Публичные слушания по парку "Швейцария" пройдут 1 ноября

Публичные слушания по парку "Швейцария" по инициативе нижегородской администрации пройдут 1 ноября 2019 года. Об этом сообщается постановлении на сайте мэрии.
Встречу предложено провести для того, чтобы внести дополнения в правила территориальной зоны ТР-3Ш (зона рекреационно ландшафтной территории парка), в том числе по видам разрешенного использования.
Инициатор – администрация города Нижнего Новгорода. Также сообщается, что проект парка размещен на официальном сайте администрации, но при этом ссылка на данный момент не работает.
Сами слушания пройдут 1 ноября 2019 года в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района).
Ранее говорилось о том, что проект благоустройства нижегородского парка "Швейцария" разработают за 160 млн рублей.
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