Публичные слушания по парку "Швейцария" пройдут 1 ноября Общество

Публичные слушания по парку "Швейцария" по инициативе нижегородской администрации пройдут 1 ноября 2019 года. Об этом сообщается постановлении на сайте мэрии.

Встречу предложено провести для того, чтобы внести дополнения в правила территориальной зоны ТР-3Ш (зона рекреационно ландшафтной территории парка), в том числе по видам разрешенного использования.

Инициатор – администрация города Нижнего Новгорода. Также сообщается, что проект парка размещен на официальном сайте администрации, но при этом ссылка на данный момент не работает.

Сами слушания пройдут 1 ноября 2019 года в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района).

Ранее говорилось о том, что проект благоустройства нижегородского парка "Швейцария" разработают за 160 млн рублей.