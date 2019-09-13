Проект благоустройства нижегородского парка "Швейцария" разработают за 160 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проектно-сметную документацию благоустройства нижегородского парка "Швейцария" (парк "Приокский") разработают за 160 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил конкурс по выбору подрядчика, который займется разработкой проекта в два этапа: с момента заключения контракта по 30 ноября 2019 года и с момента заключения контракта по 28 февраля 2020 года включительно. Аукцион состоится 26 сентября.

Начальная (максимальная) цена контракта: 160,5 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджетов Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2019 год и 2020 год.

Детали проекта

Площадь территории работ по комплексному благоустройству и озеленению - 170 га. Проект должен включать в себя объекты и элементы благоустройстваи объекты капитального строительства в соответствии с концепцией перспективного развития территории парка.

В том числе отдельное внимание проектанту, по мнению заказчика, стоит уделить входным павильонам, памятникам парка и его исторической ограде.

В парке должны быть предусмотрены беговая дорожка, даунхилл трасса для велосипедного спорта, скалодром, площадка парапланеристов, яхтклуб, скейтпарк, веревочный парк, столы для настольного тенниса, трибуны и зона пикников.

Из объектов в парке планируются, в том числе, обычный и сухой фонтаны, несколько амфитеатров, подвесных мостов, система деревянных спусков и помостов, станции канатной дороги и остановки "Швейцарского экспресса", пирс, павильоны "Водного парка" на набережной, беседки, обзорные балконы и панорамный лифт-башня.

Соответствие концепции

Отмечается, что при выполнении работ не учитываются фуникулер и канатная дорога, содержащиеся в концепции перспективного развития территории парка "Приокский".

Напомним, что парк предлагают разделить на восемь самостоятельных зон. Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут пребывать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где появятся панорамный лифт, причал и пляж.

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.

Напомним также, что председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов считает нерентабельной концепцию благоустройства нижегородского парка "Швейцария". Из источников доходов подразумевается лишь работа пунктов общественного питания и банкетная площадка на набережной. В качестве источника дохода деятельности парка он предложил установить в нем колесо обозрения.

Ранее сообщалось, что МП "ЦентроградНН" ("Центр обеспечения градостроительной деятельности") разработает проект планировки и межевания (ППМ) территории нижегородского парка "Швейцария".