Военком заявляет об отсутствии фактов уклонения нижегородцев от военной службы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Военный комиссариат Нижегородской области заявляет об отсутствии фактов уклонения жителей региона от службы в армии в осенний призыв. Об этом сообщает военком.

Такие выводы военкомат сделал по итогам двух недель осеннего призыва граждан на военную службу, куда прибыло более трех тысяч нижегородцев. Сейчас призвано в армию 500 молодых людей, отправка новобранцев в войска начнется уже на следующей неделе.

Еще 250 нижегородцев не согласились с медкомиссией, которая приняла положительное решение о призыве и теперь юноши оспаривают его, отправившись на углубленное медицинское обследование.

"Первые итоги призывной кампании "Осень - 2019" подтверждают рост престижа армейской службы. Фактов уклонения от прохождения военной службы в нашей области нет", - говорится в сообщении военкома.

Напомним, что за два месяца осенней призывной компании 2018 года на службу в армию отправлены около 1,5 тысячи юношей из Нижегородской области. Еще около 5 тысячам молодым людям предоставлены отсрочки от призыва на военную службу. Для получения образования отсрочку получили 4,4 тысячи человек, по состоянию здоровья - около 500 призывников, по семейным обстоятельствам - 15 молодых людей. Освобождено от призыва по состоянию здоровья около 2,2 тысячи человек.