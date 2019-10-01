Нижегородец получил 6 лет за разбойное нападение на женщину с грудным ребенком Происшествия

Нижегородец получил 6 лет за разбойное нападение на женщину с грудным ребенком. Как сообщили в прокуратуре Сормовского района, 15 октября 2019 года судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 37-летнего нижегородца за совершение им преступления по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).

В ходе судебного следствия установлено, что 10 июня 2019 года в 16 часов осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории Сормовского парка Культуры и отдыха. Он подошел сзади к 29-летней нижегородке, сидящей на скамейке с грудным ребенком, и ударил её по голове бутылкой, после чего начал наносить удары по голове кулаком.

После нанесенных ударов женщина упала на землю, где осужденный продолжил наносить ей руками удары по голове и разным частям тела. Подавив у женщины волю к сопротивлению, он открыто похитил у нее серебряные серьги с ушей, обручальное кольцо, сотовый телефон и портмоне с денежными средствами и банковскими картами, причинив ущерб на сумму более 26 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

В результате разбойного нападения женщине были причинены многочисленные телесные повреждения (царапин и кровоизлияния в мягкие ткани).

Суд назначил наказание - 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что пожилой жительнице Гагинского района чудом удалось выжить после разбойного нападения.