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Происшествия

Избил и кинул в подпол: пожилой жительнице Гагинского района чудом удалось выжить после разбойного нападения

15 октября 2019 12:32  [120] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Пожилой жительнице Гагинского района чудом удалось выжить после разбойного нападения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 15 октября 2019 года, в отдел полиции 9 сентября обратилась женщина. Она сообщила полицейским о безвестном исчезновении ее тети, 79-летней жительницы села Какино, которая с 31 августа перестала выходить с ней на связь.

Прибывшие по месту проживания пропавшей женщины сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели жилище потерпевшей и обнаружили ее в подполе собственного дома. Сверху на люке, закрывающем вход в подпол, стояли стол, телевизор, лежали кастрюли и дрова.

Полицейские помогли пенсионерке выбраться из заточения и позднее с ее слов установили, что несколькими днями ранее, вечером, к ней в дом через незапертую входную дверь зашел мужчина и, не включая свет, стал требовать у нее денег, затем начал избивать ее руками и ногами. Женщина отдала ему 1 тысячу рублей, что находились у нее в кармане. Злоумышленник, на лице которого была одета темная маска, включил свет и продолжил наносить побои потерпевшей, после чего, для вероятного сокрытия следов преступления, посадил ее в подпол и закрыл люк. В подполе гражданка просидела около 5 дней, пока ее не обнаружили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Потерпевшая по голосу в своем обидчике узнала бывшего односельчанина, который раньше неоднократно приходил к ней в дом. В результате 41-летний мужчина был задержан. В ходе работы с гражданином, сотрудники полиции установили, что он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу имущества у этой же пожилой женщины. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, житель Бора похитил человека и удерживал его в подвале. Подозреваемый предположил, что молодой человек может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Это и послужило мотивом совершенного им противоправного деяния.

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