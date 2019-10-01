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Общество

Сотрудники нескольких колоний Нижегородской области скрыли свои доходы

16 октября 2019 10:17  [103] Общество

Сотрудники нескольких колоний Нижегородской области скрыли свои доходы. Как сообщили в прокуратуре 16 октября 2019 года, начальник регионального ГУФСИН России рассмотрит представление Сухобезводненского спецпрокурора об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства.

Установлено, что сотрудники 7 исправительных учреждений предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Так, сотрудником исправительной колонии не задекларированы сведения об имеющихся в собственности жилом доме и земельном участке.

Выявлен факт неотражения лицом полученного дохода на сумму более 85 тысяч рублей.

В декларации другого сотрудника исправительной колонии отсутствует информация о срочных обязательствах финансового характера относительно участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Напомним, экс-сотрудник колонии в Дзержинске получил три года условно за передачу мобильных телефонов за вознаграждение.

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