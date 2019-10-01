Экс-сотрудник колонии в Дзержинске получил три года условно за передачу мобильных телефонов Общество

41- летний экс-сотрудник колонии в Дзержинске получил 3 года условно за передачу мобильных телефонов. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 октября 2019 года.

Судом установлено, что в июне этого года в ходе личной встречи с отбывающим наказание осужденным, сотрудник колонии согласился пронести на территорию исправительного учреждения 5 сотовых телефонов.

По условиям соглашения на полученные 19 тысяч рублей он должен был приобрести телефоны и зарядное устройство, пронести их на территорию колонии и передать осуждённому, оставшиеся денежные средства оставить себе в виде вознаграждения.

В период с 13 по 19 июня 2019 года недобросовестному сотруднику на зарплатную карту перевели деньги, он купил телефоны на общую сумму 7 750 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 11 250 оставил себе в качестве вознаграждения за незаконные действия.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал злоумышленника виновным, и назначил ему наказание – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 90 тысяч рублей, с лишением права занимать определённые должности сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.