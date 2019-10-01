Нижегородский предприниматель будет поставлять оборудование в Индию при участии НБД-Банка Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

Нижегородский предприниматель будет поставлять оборудование в Индию при участии НБД-Банка. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ПАО "НБД-Банк" 16 октября 2019 года.

НБД-Банк оказал поддержку одному из своих постоянных клиентов в подготовке и осуществлении первой сделки по поставке оборудования для одной из государственных компаний Индии. НБД-Банк проконсультировал клиента по англоязычному тексту экспортного контракта, выпустил письменное гарантийное обязательство, которое являлось обязательным требованием индийской стороны. Международная банковская гарантия предоставила клиенту возможность расширить географию сотрудничества, повысить свое конкурентное преимущество и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.

НБД-Банк принимает активное участие в реализации национальных проектов, в том числе в проекте "Международная кооперация и Экспорт", концентрируя свои усилия на банковской и лизинговой поддержке проектов отечественных производителей. Повышенный интерес к развитию несырьевого экспорта мотивирует банк разрабатывать новые продукты и использовать новые инструменты.

"Более 25 лет мы использовали в международной торговле аккредитивы и гарантии преимущественно для импортных операций, способствуя приобретению зарубежного оборудования и технологий. Настало время развивать инструменты, поддерживающие экспортеров. Международная банковская гарантия для экспортеров – значимый шаг в этом направлении, который открывает новые возможности нашим клиентам на зарубежных рынках, а так же позволяет полноценно использовать заработанную НБД-Банком международную репутацию как надежного финансового партнера", – отметил начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.