Задержан подозреваемый в убийстве охотника в Арзамасском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Задержан подозреваемый в убийстве 66-летнего охотника в Арзамасском районе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 16 октября 2019 года, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Убийство произошло 6 сентября неподалеку от пос. Красная Речка Арзамасского района.

В ходе тактически грамотно проведенных следственных действий следователи СК установили лицо, причастное к гибели охотника. А в лесном массиве Ардатовского района было обнаружено тело погибшего.

По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержан 52-летний житель соседнего села.

По версии следствия, в вечернее время в лесу подозреваемый выстрел из ружья марки "ИЖ". От полученного ранения пенсионер скончался на месте. На следующий день злоумышленник, с целью сокрытия совершенного, вывез тело погибшего в Ардатовский район и закопал.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, по другому уголовному делу подозреваемого в убийстве нижегородца Виктора Ворошилова в гаражах Ленинского района задержали по "горячим следам".