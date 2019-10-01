Ноябрь в Нижнем Новгороде не будет теплым, как в большинстве регионов РФ Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гидрометцентр не анонсирует в Нижегородской области теплый ноябрь, как в большинстве регионов РФ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Сегодня ряд федеральных СМИ опубликовал информацию о том, что синоптики прогнозируют необычно теплую погоду в ноябре в большинстве регионов страны.

Как рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре РФ, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.

По информации Ольги Мокеевой, предварительные данные о погоде в ноябре в Нижегородской области показывают, что температура воздуха будет среднемноголетней, то есть -3°...-5°, осадки тоже ожидаются на уровне нормы, которая составляет 40-55 мм.

В ноябре прогнозируют небольшие заморозки, но, с учетом того, что в последние годы в регионе наблюдается отклонение температуры в сторону потепления, то в некоторые дни столбики градусников будут показывать и 0°.

Ольга Мокеева также сообщила, что среднемноголетняя дата устойчивого снежного покрова приходится на 17-18 ноября, однако из-за погодных аномалий теперь эта дата может наступить позже.

"Атлантика в это время теплая, но в ноябре жарко точно не будет... Будет пасмурно и облачно, много осадков, поскольку Скандинавия к нам близко", - подытожила специалист.

Напомним, что ранее Ольга Мокеева рассказывала об особенностях предстоящей зимы.