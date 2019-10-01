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Происшествия

Жительница Балахны расплатилась в магазине чужой картой

16 октября 2019 12:45  [37] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Жительница Балахны расплатилась чужой потерянной картой в магазине. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские установили злоумышленницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее в отдел полиции обратилась 26-летняя жительница Канавинского района, которая сообщила, что потеряла банковскую карту во время посещения магазина женской одежды. После обнаружения пропажи, потерпевшая выяснила, что со счета списаны денежные средства в сумме 7,5 тысяч рублей. Неизвестный расплатился за покупки картой в этой же торговой точке.

После этого полицейские установили и задержали безработную 56-летнюю жительницу Балахны.

Ранее сообщалось, что подростки из Первомайска подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты. По версии следствия, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, они тайно похитили сотовый телефон и банковскую карту, деньги обналичили.

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