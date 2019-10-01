Проект рекультивации Шуваловской свалки планируют подготовить до конца октября Общество

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Экспертам необходимо подготовить проект рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде до конца октября 2019 года. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров на заседании комитета Законодательного собрания региона по экологии и природопользованию.

Он пояснил, что сейчас решается вопрос о включении свалки в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда и выделении в 2020 году федеральных средств на ликвидацию этого объекта.

Именно для государственного реестра и необходимо положительное заключение государственной экологической экспертизы. Для ликвидации свалки в 2020 году на федеральном уровне предусмотрено 229,9 млн рублей, на уровне области - 80,7 млн рублей. Общая стоимость ликвидации - 1,4 млрд рублей.

Ранее предполагалось, что три четверти отходов на Шуваловской свалке будет переработано, остальное – утилизируют на другие сертифицированные площадки.

Шуваловская свалка – это 18 гектаров промышленных отходов толщиной от 5 до 13 метров. Она работала до 1983 года, потом была закрыта. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.