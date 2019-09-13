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Экономика

Глава Росприроднадзора РФ приехала в Нижний Новгород: отходы Шуваловской свалки переработают

13 сентября 2019 10:59  [58] Экономика

Фото: из соцсети

Три четверти отходов на Шуваловской свалке будет переработано, остальное – утилизируют на другие сертифицированные площадки. Об этом стало известно после выездного совещания на объекте 12 сентября 2019 года, куда выехали руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин.

Глава города рассказал, что Шуваловская свалка – это 18 гектаров промышленных отходов толщиной от 5 до 13 метров. Она работала до 1983 года, потом была закрыта. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.

Еще в прошлом году по поручению Владимира Панова эксперты и экологи начали разрабатывать проект рекультивации свалки. Однако решение, которое предложили тогда проектанты, по мнению главы города, было неприемлемым: они предложили весь мусор просто распределить по другим площадкам.

"Мы заключили новый контракт, и то решение, которое сейчас предлагается, уже выглядит взрослым и профессиональным. 75% всего мусора, который находится на этой свалке, будет утилизировано сепарационным методом, и только 25% будет перенесено на лицензированные полигоны. Мы надеемся, что в самое короткое время проведем государственную экологическую экспертизу", – заявил глава города.

Светлана Радионова рассказала, что таких свалок по стране очень много, и для борьбы с ними предназначен нацпроект "Чистая страна". Что касается Шуваловской свалки, то проект ее рекультивации в работе у экспертов Росприроднадзора.

"Эксперты уже подготовили ряд замечаний и уточнений для проектировщика. Если это будет сделано оперативно, мы обеспечим выход этой экологической экспертизы в максимально короткие сроки. После этого из федерального бюджета будет выделено финансирование по нацпроекту "Чистая страна", – заявила Светлана Радионова.

Отметим, что объекты в Шуваловской промзоне Ленинского района передадут из городской в областную собственность. Об этом сообщается в проекте решения Думы Нижнего Новгорода, депутаты проголосуют по этому вопросу на заседании 18 сентября 2019 года. Цель: ликвидация несанкционированной свалки строительных отходов и отходов потребления.

Ранее сообщалось, что комплекс по переработке строительных отходов планируют построить рядом с Шуваловской свалкой. Строительством комплекса займется ООО "Волгаспецстрой". Для реализации проекта этой компании передан участок площадью 42,6 тысячи кв.м по адресу Шуваловский канал, 1, где и расположены восемь разрушенных нежилых зданий. Участок передан в аренду на срок до 10 лет.

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