Дороги и тротуары трех улиц Богородска отремонтировали по программе местных инициатив Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Дороги и тротуары трех улиц Богородска отремонтировали по программе местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о дорогах и тротуарах на улицах Маяковского, Горького, Чкалова. На реализацию проектов было потрачено более 5,2 млн рублей. Эта сумма состоит из субсидий из областного и местного бюджетов, а также вклада местных жителей и спонсоров.

"Глава администрации Богородска Вадим Павлычев рассказал, что жители города с удовольствием участвуют в проекте ППМИ", - сообщили в пресс-службе.

"Богородск участвует в программе по поддержке местных инициатив уже четвертый год. И с каждым годом жители видели, что программа реально работает и все чаще и чаще стали обращаться в администрацию города с инициативами. В основном они касаются благоустройства дорог - проезжей части и тротуаров. Всего на территории города в этом году реализовано восемь проектов по ремонту дорог", - приводит пресс-служба слова Вадима Павлычева.

В рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году в муниципальных образованиях Нижегородской области будут отремонтированы 178 дорог местного значения.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, программа по поддержке местных инициатив одна из самых эффективных по своей сути.

"В принципе действия программы в наибольшей степени проявляется вовлеченность жителей: именно люди определяют, что конкретно нужно делать в первую очередь. Сейчас мы будем модернизировать программу в рамках перехода на инициативное бюджетирование, фокусировать на конкретных задачах. Например, мы решили дополнительно к национальному проекту выделять региональные средства на ремонт в рамках проекта "Дорога к дому", который на данный момент разрабатывается. Он будет касаться дорог местного значения, и работать по примеру проекта по поддержке местных инициатив. Жители сами смогут выбирать, какие участки ремонтировать в приоритетном порядке", - сказал Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области в 2019 году по проекту по поддержке местных инициатив (ППМИ) будет реализовано почти 600 проектов. При этом первоначально было одобрено 442 инициативы. Но, принимая во внимание значимость реализации местных инициатив, Глеб Никитин поручил увеличить финансирование проекта. В итоге в этом году будет реализовано 599 программ на общую сумму субсидии более 364 миллионов рублей при поддержке и под контролем местных жителей.