Прокуратура обязала администрацию снести аварийные дома в Балахне Общество

Прокуратура обязала администрацию снести аварийные дома в Балахне. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 октября 2019 года, организовать работы по сносу 16 расселенных аварийных многоквартирных домов необходимо в 2020 году.

Установлено, что на территории Балахны расположены расселенные нежилые многоквартирные дома по адресам: ул.Елизарова дома 1,5, 19, 12, 6,7, ул.Ленина, д.15, ул.Герцена, д.3, ул.Народная, дома 2, 3, ул.Менделеева, д.4, ул.Горького, д.8, ул.К.Либкнехта, д.19, ул.Лесопильная, д.20, ул.Энегльса, д.96, ул.Бушуевка, д.5.

Указанные дома были расселены до 2018 года. В нарушение требований жилищного законодательства их не снесли.

Нахождение аварийного пустующего разрушающегося дома на территории поселка представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью, поскольку его конструкции могут обрушиться в любой момент. Кроме того, наличие не снесенного аварийного многоквартирного дома не исключает возможность совершения правонарушений в данных помещениях, напомнили в прокуратуре.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, администрация обязана организовать работы и снести указанные дома до 31 декабря 2020 года. Решение суда не вступило в законную силу.



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