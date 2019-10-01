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Происшествия

Лифт с женщиной и ребенком сорвался в Нижнем Новгороде

17 октября 2019 10:50  [346] Происшествия

Лифт с женщиной и ребенком сорвался в Нижнем Новгороде в ЖК "Седьмое небо". Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте в группе жилого комплекса.

ЧП случилось по адресу: ул.К.Маркса, 47. Дом был сдан 4 года назад.

"В грузовом лифте ехала девушка с ребёнком, ехали они с верхних этажей. И в районе 4, лифт начал падать вниз. Слава богу, они живы и не пострадали! Стекло в лифте, не просто треснуло, оно разбилось. Лифт типа закрыли на ремонт. И сегодня, как написали у нас в чате, он вроде бы уже работает. Будьте бдительны, обращайтесь с жалобами во все инстанции, при малейших подозрениях на поломку!" - отмечается в информации.

"Волжская набережная 12, было подобное", - добавила в комментариях Татьяна Панкова.

"К.Маркса 43 периодически происходит застревание грузового лифта и стало потрясовать кабину", - поделилась информацией Татьяна Тришина.

"Волжская набережная 25 ехали в маленьком лифте, на одном из этажей он дернулся так, будто пролетел немного и застыл, потом поехал, очень испугались. Значит, мне не показалось и он реально полететь может? Как же ездить? Пусть проводят профосмотр всех лифтов!" – предостерегла участница группы по имени Анастасия.

Напомним, в марте 2017 года нижегородская прокуратура проверяла информацию о падении лифта с женщиной и младенцем в ЖК "Седьмое небо". Информацию о том, что у грузового лифта, расположенного в этом жилом комплексе оборвался трос, когда там находилась женщина с трехмесячным ребенком, жительница опубликовала на одном из городских форумов. Позднее, прокуратура не нашла подтверждения факта падения.

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Теги:
Жилье ЖКХ
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