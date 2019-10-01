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Спорт

ФОКи на ул. Родионова и пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде достроят в 2020 году

17 октября 2019 11:38  [124] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ФОКи на ул. Родионова и пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2020 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 17 октября 2019 года.

Депутаты одобрили изменения в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключать договоры аренды, безвозмездно пользования и т.д., касающиеся данных недостроенных объектов.

Как сообщила и.о. председателя комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода Нина Захарова, степень готовности ФОКов на сегодняшний день составляет 10% и 7%.

В дальнейшем с компанией "Нижегородстройзаказчик" будет заключён договор с целью продолжения строительства.

Окончательное решение о включение ФОКов в перечень будет принято на заседании Гордумы 23 октября 2019 года.

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