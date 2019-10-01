Ростехнадзор проверяет дом, где сорвался лифт с женщиной и ребенком Происшествия

Сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора проверяют дом, где сорвался лифт с женщиной и ребенком.

По данному факту 16 октября 2019 года поступило обращение от жительницы дома №47 по ул. Карла Маркса в ЖК "Седьмое небо".

"В настоящее время, на основании сведений, полученных из средств массовой информации и сведений, представленных заявителем, сотрудники управления инициируют внеплановую выездную проверку в отношении организации, которая обслуживает данный лифт", - сообщили в Ростехнадзоре.

Напомним, ранее нижегородка пожаловалась на то, что "начал падать лифт". В этот момент она находилась в кабине с ребенком.