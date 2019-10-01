Последние новости рубрики Бизнес
17 октября 2019 17:26  [72] "Транснефть" сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения
17 октября 2019 15:42  [288] Директор нижегородского "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин внезапно ушел на больничный
17 октября 2019 12:44  [161] "Ростелеком" выступил организатором всероссийского форума "Взгляд в цифровое будущее"
17 октября 2019 11:52  [246] Форум "Перезагрузка" для предпринимателей состоится в Нижнем Новгороде
17 октября 2019 11:24  [136] Банк "Открытие" представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса
17 октября 2019 09:12  [272] Свалка в "Роднике" - продолжение: возбуждено новое уголовное дело
16 октября 2019 18:12  [165] Новую господдержку предоставят нижегородским аграриям
16 октября 2019 18:10  [209] Участники стартап-шоу о российских предпринимателях могут получить 5 млн рублей
16 октября 2019 15:35  [292] Банк "Открытие" предлагает новые памятные монеты из серебра
16 октября 2019 14:38  [250] Нижегородка заплатит штраф почти в 200 раз меньше, чем незаконно обналичила со счетов организации
Бизнес

"Транснефть" сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения

17 октября 2019 17:26  [72] Бизнес
Транснефть сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения

Транснефть сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения

Фото: Кирилл Мартынов

ПАО "Транснефть" сосредоточило в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин на встрече с губернатором региона Глебом Никитиным.

Встреча состоялась 17 октября в Центре промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга" (Нижний Новгород).

Как отметил Максим Гришанин, решение о создании центра в Нижнем Новгороде было принято не случайно. "Во-первых, очень выгодное географическое расположение, во-вторых, квалификация людей, а, в-третьих, общий уровень городской среды и культуры. Нижний Новгород – это город, в котором приятно жить, удобно создавать рабочие места, где комфортно приехавшим сюда людям. Мы будем и дальше развивать здесь наш производственный потенциал", - сказал Максим Гришанин.

"В Нижнем Новгороде мы сосредоточили разработку собственного программного обеспечения. К 2022 году уже полностью избавимся в наших системах управления от импортного ПО", - добавил вице-президент ПАО "Транснефть".

Основным направлением деятельности центра является разработка и производство шкафов телемеханики (ШТМ) и систем обработки информации систем учета количества и качества нефти и нефтепродуктов, а также систем автоматизации для различной продукции, выпускаемой заводами "Транснефти".

Глеб Никитин отметил, что реализация проекта значима не только для региона. "Это импортозамещающий проект федерального уровня в области нефтеперекачивающего и нефтегазового оборудования. Сейчас, по сути, компания находится на завершающей стадии реализации программы. Практически все элементы, связанные с автоматизацией, с телемеханикой, со средствами измерения, контроллерами и, самое главное, программным обеспечением, уже производятся в России. При этом производство, организованное "Транснефтью", работает не только в интересах своих подразделений, но и на внешний рынок. Для Нижегородской области это чрезвычайно важно", - сказал глава региона.

"Здесь создано почти 200 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. Во-вторых, это настоящий центр компетенций для всей России. Мы сегодня обсудили с руководством компании планы по дальнейшему расширению присутствия производственных подразделений компаний в регионе", - добавил губернатор.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Завод
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph