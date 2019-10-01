"Транснефть" сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения Бизнес

Транснефть сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения Фото: Кирилл Мартынов

ПАО "Транснефть" сосредоточило в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин на встрече с губернатором региона Глебом Никитиным.

Встреча состоялась 17 октября в Центре промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга" (Нижний Новгород).

Как отметил Максим Гришанин, решение о создании центра в Нижнем Новгороде было принято не случайно. "Во-первых, очень выгодное географическое расположение, во-вторых, квалификация людей, а, в-третьих, общий уровень городской среды и культуры. Нижний Новгород – это город, в котором приятно жить, удобно создавать рабочие места, где комфортно приехавшим сюда людям. Мы будем и дальше развивать здесь наш производственный потенциал", - сказал Максим Гришанин.

"В Нижнем Новгороде мы сосредоточили разработку собственного программного обеспечения. К 2022 году уже полностью избавимся в наших системах управления от импортного ПО", - добавил вице-президент ПАО "Транснефть".

Основным направлением деятельности центра является разработка и производство шкафов телемеханики (ШТМ) и систем обработки информации систем учета количества и качества нефти и нефтепродуктов, а также систем автоматизации для различной продукции, выпускаемой заводами "Транснефти".

Глеб Никитин отметил, что реализация проекта значима не только для региона. "Это импортозамещающий проект федерального уровня в области нефтеперекачивающего и нефтегазового оборудования. Сейчас, по сути, компания находится на завершающей стадии реализации программы. Практически все элементы, связанные с автоматизацией, с телемеханикой, со средствами измерения, контроллерами и, самое главное, программным обеспечением, уже производятся в России. При этом производство, организованное "Транснефтью", работает не только в интересах своих подразделений, но и на внешний рынок. Для Нижегородской области это чрезвычайно важно", - сказал глава региона.

"Здесь создано почти 200 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. Во-вторых, это настоящий центр компетенций для всей России. Мы сегодня обсудили с руководством компании планы по дальнейшему расширению присутствия производственных подразделений компаний в регионе", - добавил губернатор.