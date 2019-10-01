"Транснефть - Верхняя Волга" представила разработки новых систем управления и организации производства Бизнес

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

В АО "Транснефть – Верхняя Волга" прошло совещание заместителей главных инженеров ПАО "Транснефть" 16 - 17 октября 2019 года в Нижнем Новгороде по вопросам эксплуатации нефтепроводов и развития деятельности производственных подразделений компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В мероприятии приняли участие: первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, вице-президент компании Сергей Андронов, руководители департаментов и отделов ПАО "Транснефть", руководство АО "Транснефть – Метрология" и АО "Транснефть – Верхняя Волга", заместители главных инженеров по автоматизированным системам управления организаций системы "Транснефть".

Заместителям главных инженеров был представлен анализ работы оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) за 2019 год и результаты выполнения работ по импортозамещению программного обеспечения. Также были рассмотрены вопросы эксплуатации и развития АСУТП.

Участники совещания посетили филиал АО "Транснефть – Верхняя Волга" - Центр промышленной автоматизации (ЦПА), где производится современное высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой отрасли, разработанное ПАО "Транснефть". Оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам в соответствии с нормативными требованиями.

В настоящее время центр выпускает шкафы телемеханики, системы обработки информации системы измерения количества и качества нефти/нефтепродуктов, системы автоматики котельных и очистных сооружений, щиты станции управления силовым оборудованием, а также специализированные системы автоматики для оснащения пожарных автомобилей и пунктов контроля и управления технологическими участками трубопроводов. В 2019 году объем выпуска систем управления превысил показатели за период 2018 год и составил более 800 систем.

В ходе совещания был представлен проект создания полнофункционального испытательного полигона оборудования и систем автоматизации на базе Центра промышленной автоматизации. Также обсуждались текущие задачи и перспективы развития центра.

По итогам встречи участниками совещания была дана положительная оценка работы, выполненной АО "Транснефть - Верхняя Волга" в области разработки новых систем управления и организации производства.



Ранее сообщалось, что "Транснефть" сосредоточила в Нижегородской области разработку собственного программного обеспечения.