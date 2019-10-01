Граффити "Полет к мечте" создают на фасаде дома в Автозаводском районе Культура и отдых

Фото: из соцсети Facebook, Александр Седов

Граффити "Полет к мечте" создают на фасаде 9-этажного дома № 33 по ул.Комсомольской в Автозаводском районе.

Художник Андрей Маливин объясняет выбор рисунка своим отношением к истории возникновения Автозаводского района.

"Рабочий город Автозавода изначально рассматривался в качестве экспериментальной площадки по созданию социалистической модели организации общества. То есть, задачей инженеров было не просто строительство зданий для проживания рабочих, но и формирование нового общества, создание новой системы общественных отношений. Как показала история, многие идеи так и остались мечтой", - отметил Андрей Маливин.

По словам автора проекта, художника Алексея Гурнянского, задачей проекта было добавить красок серым фасадам, улучшить внешний облик района, создать что-то интересное, привлекающее внимание жителей.

"Также стояла задача дать возможность талантливым художникам проявить себя, предоставить площадку для творческой самореализации. Благодаря помощи жителей Автозаводского района был найден и согласован этот фасад", - сказал Алексей Гурнянский.

Художники работают по 10-12 часов в сутки на высоте 26 метров. Вся композиция наносится с 3 по 9 этаж фасада жилого дома. Работа производится специальной всесезонной краской для граффити, по заранее подготовленной поверхности. По словам организаторов, на создание картины требуется неделя.

Напомним, марафон культурных событий в Автозаводском районе стартовал в сентябре и завершится в декабре 2019 года. Среди победителей конкурса есть проекты в таких сферах, как театр, музыка, краеведение, архитектура, кино, история, современное искусство. В Сормовском районе также была организована программа "Культурный район".