Баттл "Сормово vs Автозавод" стал одним из победителей грантового конкурса программы "Культурный район" Культура и отдых

Фото: С сайта http://kult-ra.ru

Культурный баттл "Сормово vs Автозавод" стал одним из победителей грантового конкурса программы "Культурный район" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте программы.

В целом экспертный совет программы номинировал 16 проектов:

1.Хоровой экспресс (организация-заявитель "Камерный хор "Нижний Новгород")

2.Наив….НО ("Централизованная библиотечная система" Автозаводского района)

3.Автозавод земной и Автозавод небесный(Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация "Светло Яр русской словесности")

4.Человек внутри войны: Автозаводский тыл. 1941-1945 ("Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина")

5.Автозавод. Автограф (Автономная некоммерческая организация культуры "Нескучный Нижний")

6.Культфест "Персона 52" ("Централизованная библиотечная система" Канавинского района)

7.Лесными тропами города (частное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр правового содействия Т.М.- Сервис")

8.Культурный баттл "Сормово vs Автозавод" ("Централизованная библиотечная система" Сормовского района)

9.Дни искусственного интеллекта в Автозаводском районе (Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко)

10.Urban-Fest. Автозавод (Институт городской среды Нижнего Новгорода)

11.Мультипликационный фильм "малый город в городе большом" (Негосударственный гуманитарный центр "Мир человека")

12.Новый взгляд на классиков: фестиваль молодежных театральных коллективов на Автозаводе (Централизованная библиотечная система Нижегородского района)

13.Драма_talk идет в школу (некоммерческое партнерство "Содружество культурных инициатив "Рекорд")

14.Международный фестиваль джазовой музыки "Джаз-ГАЗ" (автономная некоммерческая организация Нижегородский центр "немецкой и европейской культуры")

15.Международный день архитектуры. В ритме города ("Нижегородская ассоциация музыкантов")

16.Любимый город ("Нижегородская федерация граффити")

Напомним, что проект стартовал в Нижнем Новгороде с Сормовского района. Эстафета "Культурного района" была торжественно передана от Сормовского района Автозаводскому 17 августа.

"Культурный район" – это городской проект, суть которого состоит в том, что на несколько месяцев один из районов города становится центром культурной жизни.