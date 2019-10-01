Владимир Панов поручил сократить сроки ежегодных летних отключений горячей воды Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил своему заместителю Виктору Сдобнякову и АО "Теплоэнерго" сократить сроки регламентных работ по профилактическому отключению горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 18 октября 2019 года.

"Перед Теплоэнерго строит задача максимально сократить сроки отключения ГВС во время летних профилактических ремонтов там, где это возможно. Для этого специалисты ГК Росатом и АО "Теплоэнерго" совместно разработали комплекс мероприятий, включающий три этапа оптимизации и модернизации работы предприятия", – сообщил Виктор Сдобняков.

По словам генерального директора АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, уже на первом этапе сокращение сроков будет достигнуто за счет внедрения нового регламента проведения профилактических ремонтных работ и использования внутренних резервов предприятия.

По словам Виктора Сдобнякова, Росатом и Теплоэнерго предложили еще ряд мероприятий, которые потребуют дополнительного финансирования и детальной проработки. В частности, в рамках второго этапа на ряде объектов сроки отключения ГВС планируется сократить на треть за счет строительства постоянных трасс-перемычек для переключения нагрузок с одного источника на другой на время профремонтов.

"Данные мероприятия могут быть реализованы в рамках инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" в период до 2022 года", – отметил Илья Халтурин.

В рамках третьего этапа в срок до 2024 года предлагается реализовать три основных направления для повышения качества и надежности теплоснабжения.

"Мы намерены провести модернизацию источников тепла параллельно с заменой сетей горячего водоснабжения на более надежные и современные из сшитого полиэтилена. Еще одним важным направлением работы в рамках третьего этапа станет строительство новых источников тепла в районах, где прогнозируется дефицит мощности существующих источников. Третье направление – установка индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах и социальных учреждениях", – сказал Илья Халтурин.

По словам генерального директора АО "Теплоэнерго", все указанные мероприятия позволят значительно сократить повреждаемость сетей и количество технологических отказов оборудования, а также повысить качество поставляемого ресурса. Таким образом, сроки отключения ГВС на время профремонтов можно будет сократить втрое.

Напомним, дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода в октябре-ноябре из-за ремонта сетей "Теплоэнерго".