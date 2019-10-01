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Происшествия

Подозреваемого в смертельном ДТП депутата из Дальнеконстантиновского района заключили под стражу

18 октября 2019 10:41  [155] Происшествия

Подозреваемого в смертельном ДТП 27-летнего депутата из Дальнеконстантиновского района заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 октября 2019 года.

Свою вину мужчина признал. Расследование по уголовному делу продолжается.

По версии следствия, 13 октября в вечернее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "МITSUBISHI", ехал в Нижний Новгород.
На участке автодороги Нижний Новгород – Саранск (44 км) в Дальнеконстантиновском районе не соблюдая дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди него в попутном направлении автомобилем "ВАЗ".

Через несколько дней пострадавший 22-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

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