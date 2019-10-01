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Общество

Житель Первомайска получил 2,5 года условно за оплату покупок чужой картой

18 октября 2019 11:40  [27] Общество

Житель Первомайска получил 2,5 года условно за оплату покупок чужой картой. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 октября 2019 года, 35-летний мужчина осужден по ст.158 УК РФ (Кража).

Судом установлено, что 15 апреля 2019 года на ул. Мира у подъезда многоквартирного дома он нашел сотовый телефон в чехле, в котором находилась банковская карта с возможностью бесконтактной оплаты.

Телефон он оставил у себя, после чего картой оплатил покупки в магазинах на сумму более 6 тысяч рублей.

Учитывая возмещение злоумышленником денег, суд назначил наказание – 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что подростки из Первомайска подозревались в краже телефона и денег с банковской карты. По версии следствия, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, они тайно похитили сотовый телефон и банковскую карту, деньги обналичили.

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