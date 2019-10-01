Последние новости рубрики Общество
18 октября 2019 13:19  [37] Гаражное сообщество будет создано в Дзержинске
18 октября 2019 13:09  [41] Школьники и студенты побывали на экскурсиях в "АПЗ"
18 октября 2019 12:36  [68] Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплотрассы на разных участках
18 октября 2019 12:13  [98] Лиса вновь была замечена в Нижнем Новгороде
18 октября 2019 11:55  [120] Местные жители одобряют присоединение Новинок к Нижнему Новгороду, - опрос
18 октября 2019 11:40  [91] Житель Первомайска получил 2,5 года условно за оплату покупок чужой картой
18 октября 2019 10:15  [139] Владимир Панов поручил сократить сроки ежегодных летних отключений горячей воды
17 октября 2019 19:10  [547] Нижний сегодня: главные события дня
17 октября 2019 18:32  [239] Нижегородская школа, где возникла вспышка кишечной инфекции, возобновит работу 21 октября
17 октября 2019 17:51  [259] Строительные работы в парке "Дубки" завершатся до 20 ноября, - горадминистрация
Общество

Местные жители одобряют присоединение Новинок к Нижнему Новгороду, - опрос

18 октября 2019 11:55  [120] Общество

Местные жители одобряют присоединение Новинок к Нижнему Новгороду. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты научно-исследовательского института проблем социального управления.

Копия данных опроса находится в распоряжении редакции.

Исследование показало, что 42,4% жителей знают о присоединении, 27,5% сообщили, что "что-то слышали", еще 30% жителей города узнали об увеличении его территории от интервьюеров, проводивших опрос.

В ходе опроса 48,1% граждан сообщили, что одобряют такое решение, 21% - не принимают, а 19,2% еще не сформировали свое мнение по этому вопросу. Ответ "мне все равно" дали 11,7% опрошенных.

Информированнее всех оказалась молодежь от 18 до 25 лет (63,2% от общего объема опрошенных). Они же оказались и самыми позитивно настроенными: 73,3% респондентов в возрасте до 25 лет одобрили расширение городской территории.

Самыми неинформированными оказались люди предпенсионного и пенсионного возрастов (43,7% и 50% соответственно).

Напомним, что решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду депутаты гордумы приняли на заседании 18 сентября 2019 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph