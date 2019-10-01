Местные жители одобряют присоединение Новинок к Нижнему Новгороду, - опрос Общество

Местные жители одобряют присоединение Новинок к Нижнему Новгороду. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты научно-исследовательского института проблем социального управления.

Копия данных опроса находится в распоряжении редакции.

Исследование показало, что 42,4% жителей знают о присоединении, 27,5% сообщили, что "что-то слышали", еще 30% жителей города узнали об увеличении его территории от интервьюеров, проводивших опрос.

В ходе опроса 48,1% граждан сообщили, что одобряют такое решение, 21% - не принимают, а 19,2% еще не сформировали свое мнение по этому вопросу. Ответ "мне все равно" дали 11,7% опрошенных.

Информированнее всех оказалась молодежь от 18 до 25 лет (63,2% от общего объема опрошенных). Они же оказались и самыми позитивно настроенными: 73,3% респондентов в возрасте до 25 лет одобрили расширение городской территории.

Самыми неинформированными оказались люди предпенсионного и пенсионного возрастов (43,7% и 50% соответственно).

Напомним, что решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду депутаты гордумы приняли на заседании 18 сентября 2019 года.