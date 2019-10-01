Лиса вновь была замечена в Нижнем Новгороде Общество

Лиса вновь была замечена в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Животное прогуливалось по Нижневолжской набережной в районе Чкаловской лестницы.

"Посмотрите на эту рыжую плутовку! Лисичка явно очень интеллигентна - любит гулять в хорошую погоду по центру города, по самым видовым местам и наслаждаться пейзажем", - отметил автор публикации.

Специалисты по охране объектов животного мира напоминают, что дикие звери часто являются переносчиками многих опасных болезней, таких как бешенство, туляремия, лептоспироз и многие другие.

Населению рекомендуют сообщать о подобных случаях на горячую линию госохотнадзора. "Зеленый телефон" с номером 433-22-11.

Несколько дней назад лису также видели в центре города, на пл. Минина.