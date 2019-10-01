Фото: из соцсети ВКонтакте
Лиса вновь была замечена в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте.
Животное прогуливалось по Нижневолжской набережной в районе Чкаловской лестницы.
"Посмотрите на эту рыжую плутовку! Лисичка явно очень интеллигентна - любит гулять в хорошую погоду по центру города, по самым видовым местам и наслаждаться пейзажем", - отметил автор публикации.
Специалисты по охране объектов животного мира напоминают, что дикие звери часто являются переносчиками многих опасных болезней, таких как бешенство, туляремия, лептоспироз и многие другие.
Населению рекомендуют сообщать о подобных случаях на горячую линию госохотнадзора. "Зеленый телефон" с номером 433-22-11.
Несколько дней назад лису также видели в центре города, на пл. Минина.
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