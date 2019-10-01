Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплотрассы на разных участках Общество

Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплотрассы на разных участках. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

ул. Голубева

Будет прекращено движение транспорта на участке дороги по ул. Голубева (между домами №8/1 и №10) с 20:00 18 октября до 05:00 21 октября.

В дептрансе также отметили, что путь следования автобусных маршрутов А-7, А-64, Т-13, Т-86, Т-88 будет организован по переулку Вайгач, бульвару Заречному, улице Макарова, улице Даргомыжского, улице Молитовской в оба направления. Кроме того, посадка и высадка пассажиров на участке от остановки "Пивзавод Волга" до остановки "Переулок Вайгач" будет осуществляться в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

ул. Ивлиева

В связи с работами на теплотрассе с 20:00 18 октября до 05:00 20 октября по ул. Ивлиева (в районе дома №8) изменится движение ряда автобусных маршрутов:

А-16, Т-46 будет временно следовать по улице Ванеева, улице Сусловой в оба направления. На указанных маршрутах будут введены остановки: "1 нагорный микрорайон", "Улица Бориса Корнилова".

В дептрансе также отметили, что на этот период автобусный маршрут Т-93 будет организован по улице Васюнина, улице Ванеева, улице Сусловой в оба направления. На маршруте будут введены остановки: "4 нагорный микрорайон", "Торговые ряды", "Улица Бориса Корнилова", "Поликлиника № 30", "Улица Адмирала Васюнина", "1 нагорный микрорайон", "Улица Бориса Корнилова".

ул.Ковалихинская и ул.Республиканская

Движение транспорта ограничено на участке дороги по ул.Ковалихинской (между домами № 33 и №26) с 12 октября по 11 ноября.

Также объехать придется участок вдоль ул.Республиканской (между домами № 88 и № 80 по ул.Ошарской). Ограничения действуют с 21 октября по 9 ноября.

ул.Красных Зорь

Кроме того, временно будет прекращено движение транспорта по ул.Красных Зорь (между домами № 8 и № 9) с 1 ноября по 29 ноября.