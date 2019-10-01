"Приоритет для региона — самообеспечение сельхозпродукцией собственного производства", - Глеб Никитин Бизнес

Приоритетом для Нижегородской области является самообеспечение сельхозпродукцией собственного производства. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин 18 октября на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"На решение этих вопросов направлены практически все инвестиционные проекты. На сегодняшний день уже реализуются и планируются к реализации 112 инвестпроектов. Будет создано более 5 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций за 2018-2024 годы составит 41,9 млрд рублей", - сказал губернатор.

"В целом на поддержку агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2019 году предусмотрено более 4 млрд рублей, из них почти 2,9 млрд рублей - из областного бюджета. В числе основных федеральных мер - "единая субсидия", повышение продуктивности в молочном животноводстве, несвязанная поддержка в области, возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов АПК", - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, по словам губернатора, в регионе оказываются меры поддержки социального характера, такие как единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам и работникам организаций АПК, социальные доплаты руководителям сельскохозяйственных организаций, вышедшим на пенсию.

Дмитрий Патрушев, в свою очередь, добавил, что одной из наиболее важных тем является доведение средств господдержки до сельхозпроизводителей.

"В настоящий момент в вашем регионе доведено 87,5% средств. Это отличная цифра, выше, чем в среднем по стране. Попрошу вас эту цифру держать на контроле. Если мы с вами сделаем это вовремя, то сельхозпроизводители смогут динамично развивать свой бизнес. В следующем году у нас будет разделение мер поддержки, которые мы направляем в регион на компенсирующую и стимулирующую субсидию. Регион может выбрать несколько направлений, которые он считает нужным развивать. И мы их профинансируем в большей степени. И у нас будет сбалансированная система поддержки", - сказал Дмитрий Патрушев.

Напомним, что в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд, в том числе, продукции АПК - до $492 млн в 2024 году. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".