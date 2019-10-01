Ольга Жаворонкова возглавила блок соцполитики администрации Дзержинска Политика

Ольга Жаворонкова Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Ольга Жаворонкова, которая ранее являлась заместителем директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации Дзержинска, теперь возглавила блок соцполитики. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ольгу Жаворонкову в качестве нового заместителя главы Дзержинска представили сегодня на оперативном совещании.

Она начнет курировать департамент с 18 октября. В блок социальной политики входят департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт), отдел опеки, попечительства и усыновления.

СПРАВКА:

Ольга Жаворонкова родилась в 1989 году в гор. Лукоянов Горьковской области в семье военнослужащего и врача. У нее высшее образование по специальности "юриспруденция". С 2018 года занимала должность заместителя директора департамента социальной политики и спорта администрации дзержинска, с 2019 года – должность заместителя директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, затем возглавила данный департамент. Замужем.