Отступления от научно-проектной документации реставрации Смоленской Строгановской церкви не выявлено, - УГО ОКН НО

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Специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН НО) проверили ход реставрации церкви Смоленской Божьей Матери на Гордеевке (Строгановская) 1698 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Напомним, проект реставрации церкви был разработан в 2015 году ООО "РИЦ" и получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы.
"Задача управления по охране ОКН – контролировать ход реставрационных работ и их соответствие утвержденной проектной документации. Если замечено какое-то отступление от проекта, технологии или ранее принятых проектных решений, будем приостанавливать работы и возвращать в рамки проектной документации. Но в данном случае отступления от научно-проектной документации не выявлено, все делается в соответствии с утвержденным проектом", - отметил заместитель начальника управления Игорь Петров.
В соответствии с выданным разрешением на Смоленской Строгановской церкви запланированы работы по реставрации фасадов, цоколя, кровли, главок, полов и окон.
Как сообщили в управлении 17 октября 2019 года, пока там продолжаются фасадные работы и облицовка цоколя.
Ранее сообщалось, что цоколь церкви выложили материалом, внешне напоминающим керамическую плитку.
В УГО ОКН НО пояснили, что это не плитка, а "каменные плиты".
"Экспертная комиссия находит достаточно логичным и достаточно обоснованным проведение работ по облицовке цоколя каменными плитами из плотных известняковых пород по аналогии с другими Строгановскими храмовыми строениями. В этой связи у управления нет оснований для сомнения в обоснованности выбранных для реставрации цоколя строительных материалах", - отметили в управлении.
Что касается богатого декора, то наиболее сохранившимися являются элементы, которые были выполнены из бетона при реставрации в советское время, под руководством группы Агафонова. Теперь реставраторы воссоздают их из материалов, которые использовались при строительстве храма в конце XVII века.
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