Отступления от научно-проектной документации реставрации Смоленской Строгановской церкви не выявлено, - УГО ОКН НО Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН НО) проверили ход реставрации церкви Смоленской Божьей Матери на Гордеевке (Строгановская) 1698 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, проект реставрации церкви был разработан в 2015 году ООО "РИЦ" и получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы.

"Задача управления по охране ОКН – контролировать ход реставрационных работ и их соответствие утвержденной проектной документации. Если замечено какое-то отступление от проекта, технологии или ранее принятых проектных решений, будем приостанавливать работы и возвращать в рамки проектной документации. Но в данном случае отступления от научно-проектной документации не выявлено, все делается в соответствии с утвержденным проектом", - отметил заместитель начальника управления Игорь Петров.

В соответствии с выданным разрешением на Смоленской Строгановской церкви запланированы работы по реставрации фасадов, цоколя, кровли, главок, полов и окон.

Как сообщили в управлении 17 октября 2019 года, пока там продолжаются фасадные работы и облицовка цоколя.

Фото: правительство Нижегородской области

Ранее сообщалось, что цоколь церкви выложили материалом, внешне напоминающим керамическую плитку.

В УГО ОКН НО пояснили, что это не плитка, а "каменные плиты".

"Экспертная комиссия находит достаточно логичным и достаточно обоснованным проведение работ по облицовке цоколя каменными плитами из плотных известняковых пород по аналогии с другими Строгановскими храмовыми строениями. В этой связи у управления нет оснований для сомнения в обоснованности выбранных для реставрации цоколя строительных материалах", - отметили в управлении.

Что касается богатого декора, то наиболее сохранившимися являются элементы, которые были выполнены из бетона при реставрации в советское время, под руководством группы Агафонова. Теперь реставраторы воссоздают их из материалов, которые использовались при строительстве храма в конце XVII века.