Россельхознадзор выявил бруцеллез у собаки в Перевозе Нижегородской области Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл сообщает, что при молекулярно-генетическом исследовании методом ПЦР выявлен генетический материал ДНК возбудителя бруцеллеза в 1 одном образце сыворотки крови собаки, принадлежащей одному из собственников личного хозяйства (д.Ковалево Перевозского района).

Приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области на территории деревни Ковалево установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу животных.

Прводятся мероприятия по ликвидации бруцеллеза.

Ранее Россельхознадзор просил не ходить в леса 6 районов Нижегородской области из-за новой вспышки АЧС.