Россельхознадзор просит не ходить в леса 6 районов Нижегородской области из-за новой вспышки АЧС Общество

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора просят воздержаться от посещения лесов в 6 районах Нижегородской области в ближайшие 14 дней из-за новой вспышки АЧС.

В зоне риска Большемурашкинский, Вадский, Арзамасский, Лукояновский, Дальнеконстантиновский и Шатковский районы.

Ранее, при молекулярно-генетическом исследовании методом ПЦР, проведенным на базе ГБУ НО "Облветлаборатория" от кабана, добытого в охотхозяйстве, расположенного на территории Дальнеконстантиновского района, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на купирование очага инфекции.

Управление просит обо всех фактах падежа домашних свиней и диких кабанов, а также незаконной реализации продуктов свиноводства, сообщать по телефонам "горячей линии" (831) 435-51-59 с 09:00 до 18:00 или (831) 269-21-64 круглосуточно.

В сентябре в одном из поселков Шатковского района был объявлен карантин по АЧС.

В начале сентября карантин по АЧС снят был в 4 районах Нижегородской области (Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском и Перевозском).