Мужчина утонул в реке на Бору Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Мужчина утонул в реке на Бору. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, 18 октября 2019 года из реки Везлома, в районе ул. Интернациональной в месте не оборудованном для купания, работниками аварийно-спасательного отряда извлечено тело мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября. Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода.