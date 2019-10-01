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Происшествия

Мужчина утонул в реке на Бору

19 октября 2019 11:56  [55] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Мужчина утонул в реке на Бору. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, 18 октября 2019 года из реки Везлома, в районе ул. Интернациональной в месте не оборудованном для купания, работниками аварийно-спасательного отряда извлечено тело мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября. Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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