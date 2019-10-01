Питьевую воду подвезли к отключенным домам Автозаводского района Нижнего Новгорода Общество

Питьевую воду подвезли к отключенным домам Автозаводского района, пока идет плановый ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал" 19 октября 2019 года.

В пресс-службе предприятия пояснили, что идет замена запорно-регулирующей арматуры на водоводе диаметром 600 мм на улице Переходникова. Оповещение о предстоящих работах было заранее отправлено в домоуправляющую компанию, в обязанности которой входит размещение предупреждения о грядущем отключении как на подъездах домов, так и иными доступными способами.

На данный момент холодное водоснабжение приостановлено в 25 домах этажностью от 5 до 9 этажей и в школе. Для того чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды, организован ее подвоз к дому 22 на улице Мельникова. Уточнить подробности можно по номеру "горячей линии" 246-99-99.

Работы планируется завершить до 20:00 19 октября, после этого водоснабжение будет восстановлено.

Напомним, ДТП в Дзержинске вызвало отключение электроэнергии в целом районе.