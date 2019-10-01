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Общество

Бобров стало больше в Нижегородской области

19 октября 2019 16:08  [64] Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области

Бобров стало больше в Нижегородской области. Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, в регионе наблюдается рост популяции данного вида: в 2019 году установлено, что в области обитает 17,3 тысячи бобров (в 2018 году их насчитывалось 14,3 тысячи особей.

Специалисты по охране объектов животного мира отметили, что ранее этот зверь находился на грани исчезновения: в начале XIX века в результате неконтролируемой добычи, так называемой "бобровой лихорадки", во многих странах Европы, в том числе и в России, бобры были почти истреблены. Наибольшую ценность для фармакологии и парфюмерии представляет бобровая струя (вырабатывается железами внутренней секреции бобров как самцов, так и самок). В этих железах откладываются биологически активные вещества, используемые бобрами во время голода, ранения, болезней.

"К 40-м годам XIX века и в Нижегородской области бобр был полностью истреблен. На протяжении столетия бобры на территории региона не обитали. В конце 30-х годов XX века данный вид начали завозить на территорию области из Воронежского заповедника" - сообщили в комитете.

В ведомстве пояснили, что мероприятия по реакклиматизации увенчались успехом, через некоторое время на бобра была открыта охота. Бобр – ценный пушной зверь, раньше его мех пользовался большим спросом. Начиная с 90-х годов XX века спрос на пушнину, в том числе и на бобровый мех, начал падать и к настоящему времени упал почти до нуля. Сейчас бобры размножились и занимают большинство водоемов области. Охота на бобра разрешена в период с 1 октября по 28 (29) февраля.

Напомним, в апреле этого года бобр в Керженском заповеднике, свалив дерево, накормил им других обитателей леса. Он свалил дерево осины, чтобы кормиться самому, но корой питались также зайцы и олени.

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