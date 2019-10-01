ФК "НН" одержал победу над клубом "Химки" в матче ФНЛ Спорт

Фото: ФК "НН"

ФК "Нижний Новгород" одержал победу над подмосковным клубом "Химки" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Матч прошел на стадионе "Нижний Новгород" 19 октября. Гол забил Максим Палиенко на 53-й минуте.

Теперь нижегородцы в начале сезона занимают в НФЛ 10 место с 24 баллами.

На трибунах нижегородцев поддерживал губернатор Глеб Никитин. После матча глава региона встретился с футболистами и тренерским штабом, поздравил их с победой и пожелал дальнейших успехов.

Напомним, что предыдущий тренер ФК "НН" – Дмитрий Черышев недавно покинул команду и его место занял Роберт Евдокимов, который ранее работал в клубах "КАМАЗ" и "Газовик".

Глеб Никитин сказал тогда, что нижегородскому футбольному клубу "необходимы перемены". "Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11 место", - пояснил глава региона.

Видео предоставлено ФК "НН: поздравление Глеба Никитина ФК "НН" после матча с клубом "Химки".