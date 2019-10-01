Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "Нижний Новгород" Спорт

Фото: с сайта города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "НН". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил отставку.

"Прошедший сезон показал, что перемены ФК "Нижний Новгород" необходимы. Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11 место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится. Главная задача — выход в Премьер-лигу — не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды", - сказал глава региона.

Таким образом, Роберт Евдокимов становится главным тренером нижегородского футбольного клуба. Ранее он работал в клубах "КАМАЗ" и "Газовик".

Отметим, что в июне этого года пресс-служба правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина сообщала, что Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК "Нижний Новгород", поскольку у правительства региона и у ФК были общие планы по развитию нижегородского футбола.

Напомним, что посол Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу и бывший тренер нижегородского ФК "Волга" и ФК "Мордовия" Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород" в июле 2018 года. Таким образом, он проработал на этом посту чуть больше года.

С февраля 2017 года главным тренером клуба был Николай Писарев.

СПРАВКА:

Дмитрий Николаевич Черышев родился в городе Горьком 11 мая 1969 года. Карьеру игрока начинал в дзержинском "Химике", после чего с успехом выступал за нижегородский "Локомотив" и московское "Динамо", не раз вызывался в сборную России. Провел шесть сезонов в клубе испанской Примеры – хихонском "Спортинге". По окончании карьеры футболиста Дмитрий Черышев работал с юношескими командами мадридского "Реала". В Испании он получил тренерский диплом категории PRO. В системе "королевского" клуба обучался и сын Дмитрия Николаевича – Денис Черышев.

В 2011-2012 годах Дмитрий Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу". Под его руководством "волжане" сохранили место в российской премьер-лиге и вышли в полуфинал Кубка страны. После этого Дмитрий Николаевич работал с молодежным составом питерского "Зенита", павлодарским "Иртышом", саранской "Мордовией", а также работал тренером испанской "Севильи" и выиграл Лигу Европы.

СПРАВКА ("КП-НН"):

Роберт Евдокимов, фото: Инна Шереметьева

Тренерскую карьеру Роберт Евдокимов начал в 2005 году в Набережных Челнах в Центре подготовки футболистов "КАМАЗ", где он тренировал молодежную команду. В августе 2006 года был назначен главным тренером клуба второго дивизиона "Алнас". В дебютной для Евдокимова игре в качестве главного тренера профессиональной команды была одержана победа в гостях над "Энергетиком" (Урень), который находился выше в турнирной таблице и редко проигрывал дома. После чего перебрался в ижевский "СОЮЗ-Газпром" и в 2009 году привел его к третьему месту в зоне "Урал-Поволжье" второго дивизиона.

Позже Евдокимов перешел в клуб Первого дивизиона "КАМАЗ", где отработал два года в Первом дивизионе/ФНЛ. В 2010 году по результатам опроса клубов был признан лучшим тренером первого дивизиона, а в номинации премии «Фаворит», проводимой порталом OneDivision.ru, занял 2-е место. "КАМАЗ" в турнире первого дивизиона занял тогда четвертое место (а мог занять третье место, но проиграл матч ФК "Нижний Новгород").

В конце 2011 года Евдокимов возглавил футбольный клуб "Газовик" (Оренбург). В 2016 году "Газовик" досрочно занял первое место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу.

В 2017 году он стал главным тренером казахстанского клуба "Тобол". А через год он перешел в клуб "Ротор". После поражения от ФК "Сызрань-2003" в 1/32 финала Кубка России Робер Евдокимов заявил, что будет просить руководство клуба об отставке. Но отставка не была принята.