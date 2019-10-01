Продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

За прошедшую неделю в области средняя цена на свинину составила 242,6 рублей за кг, что на 1,1% меньше, чем неделей ранее, куриные яйца подешевели на 0,7% подешевели куриные яйца (с 54,2 рублей до 53,9 рублей за десяток), стоимость пшена снизилась на 2,2% – с 75,5 рублей до 73,9 рублей за кг.

Кроме того, снизились средние цены на морковь, лук и картофель.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя.

Снижение цен на продукты в регионе фиксируется еженедельно. Например, неделей ранее на 2,3% снизилась средняя цена на свинину (с 248,3 до 242,6 рублей за кг), на 1,2% подешевело куриное мясо (с 131,7 до 130,2 рублей за кг), на 2,8% - пшено (с 77,7 до 75,5 рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: на 7,3% – яблоки (с 78,3 до 72,6 рублей за кг), на 1,9% - морковь (с 20,8 до 19,9 рублей за кг), на 10,6% – капуста (с 18,7 до 16,8 рублей за кг).

Кроме того, с 30 сентября в области уменьшились средние цены на муку, сахар и черный чай.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил роль нижегородского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватные".