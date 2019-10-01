Последние новости рубрики Происшествия
20 октября 2019 13:27  [52] Пенсионерка из г.Бор, торгуя на виртуальной бирже, перечислила мошенникам 106 тысяч рублей
19 октября 2019 11:56  [340] Мужчина утонул в реке на Бору
18 октября 2019 17:57  [2730] ДТП в Дзержинске вызвало отключение электроэнергии в целом районе
18 октября 2019 16:10  [282] Житель Балахны облил бензином и поджег магазин
18 октября 2019 15:35  [396] Уроженку Нижнего Новгорода, актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
18 октября 2019 10:41  [530] Подозреваемого в смертельном ДТП депутата из Дальнеконстантиновского района заключили под стражу
17 октября 2019 13:10  [6375] Ростехнадзор проверяет дом, где сорвался лифт с женщиной и ребенком
17 октября 2019 12:18  [344] Семейную пару заключили под стражу в Нижнем Новгороде: изъято 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей
17 октября 2019 10:50  [30967] Лифт с женщиной и ребенком сорвался в Нижнем Новгороде
17 октября 2019 10:21  [523] Депутат из Дальнеконстантиновского района подозревается в смертельном ДТП в нетрезвом состоянии
Происшествия

Пенсионерка из г.Бор, торгуя на виртуальной бирже, перечислила мошенникам 106 тысяч рублей

20 октября 2019 13:27  [52] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка из г.Бор, торгуя на виртуальной бирже, перечислила мошенникам 106 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Установлено, что 66-летней потерпевшей в конце сентября на мобильны телефон позвонила неизвестная женщина и, представившись брокером виртуальной компании, предложила заработать на бирже. При этом неизвестная попросила пенсионерку установить на компьютер программы удаленного доступа и перевести с банковской карты в качестве первого взноса 7 тысяч рублей.

Позднее пенсионерку попросили перевести 79 тысяч якобы для возврата первого взноса, а через пару дней, потерпевшая перевела еще 20 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманывают и никакой биржи не существует, женщина обратилась в полицию, которая возбудила дело по признакам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Напомним, что еще одна пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала псевдоцелительницам 80 тысяч рублей и 5 тысяч евро. Незнакомые женщины сказали 78-летней жительнице Московского района, что с нее нужно снять порчу и осуществили якобы обряд исцеления, за что потерпевшая и заплатила мошенницам такую сумму.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph