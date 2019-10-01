Пенсионерка из г.Бор, торгуя на виртуальной бирже, перечислила мошенникам 106 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка из г.Бор, торгуя на виртуальной бирже, перечислила мошенникам 106 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Установлено, что 66-летней потерпевшей в конце сентября на мобильны телефон позвонила неизвестная женщина и, представившись брокером виртуальной компании, предложила заработать на бирже. При этом неизвестная попросила пенсионерку установить на компьютер программы удаленного доступа и перевести с банковской карты в качестве первого взноса 7 тысяч рублей.

Позднее пенсионерку попросили перевести 79 тысяч якобы для возврата первого взноса, а через пару дней, потерпевшая перевела еще 20 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманывают и никакой биржи не существует, женщина обратилась в полицию, которая возбудила дело по признакам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Напомним, что еще одна пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала псевдоцелительницам 80 тысяч рублей и 5 тысяч евро. Незнакомые женщины сказали 78-летней жительнице Московского района, что с нее нужно снять порчу и осуществили якобы обряд исцеления, за что потерпевшая и заплатила мошенницам такую сумму.