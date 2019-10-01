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Культура и отдых

Театр "Модерн" представит в Нижнем Новгороде спектакль "Ничего, что я Чехов?"

20 октября 2019 16:39  [59] Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра Модерн

Московский театр "Модерн" представит в Нижнем Новгороде спектакль "Ничего, что я Чехов?". Об этом сообщает пресс-служба театра.

Режиссером-постановщиком спектакля является художественный руководитель театра Юрий Грымов. Спектакль рассказывает историю великого актёра, педагога и режиссёра Михаила Чехова и его жены, актрисы Ольги Чеховой.

"Эта постановка о человеке, благодаря которому российский театр заявил о себе на мировой культурной арене, в частности, в Америке. Мне очень странно, что о таких значимых фигурах в театральном мире спектаклей просто нет. Вахтангов, Станиславский, Чехов (а также Ольга Чехова) сформировали понятие "русской драматической школы", - сказал Юрий Грымов.

Зрители увидят в постановке судьбоносные встречи Михаила и Ольги Чеховой со значимыми и яркими историческими личностями - Ольгой Книппер-Чеховой, Константином Станиславским, Евгением Вахтанговым, Адольфом Гитлером, Лаврентием Берией, Мэрилин Монро и другими.

Главные роли в спектакле исполняют заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова и народный артист России Петр Воробьев, которые были удостоены театральной премии "МК" за "лучшую женскую роль" и "лучшую мужскую роль второго плана".

В рамках проекта "Театральная Россия" 12 октября состоялась онлайн-трансляция спектакля "Ничего, что я Чехов?" в 13 кинотеатров по всей стране. Постановку увидели зрители из Уфы, Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Воронежа, Ставрополя, Краснодара, Белгорода, Обнинска, Оренбура и Новомосковска.

21 октября состоится показ спектакля в Нижегородском театре драмы. Начало – в 18:30.

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