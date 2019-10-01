ЕЭС-Гарант установит теплосберегающее оборудование в школах Городецкого района

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" установит теплосберегающее оборудование в пяти школах Городецкого района. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".
Право на заключение энергосервисного контракта, направленного на повышение энергетической эффективности и снижение потребления тепловой энергии в учреждениях
образования, компания получила по результатам открытого конкурса, проведенного администрацией района на электронной площадке.
В рамках энергосервисного контракта нижегородский филиал ЕЭС-Гарант установит в школах систему автоматического погодного регулирования температуры, позволяющую поддерживать заданный температурный режим в зданиях при любой погоде и тем самым создавать комфортные условия в помещениях и рационально использовать тепловую энергию.
Общая экономия тепловой энергии от реализации энергосберегающих мероприятий за срок действия контракта составит не менее 3100 Гкал.
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ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания.
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