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Бизнес

ЕЭС-Гарант установит теплосберегающее оборудование в школах Городецкого района

21 октября 2019 09:52  [109] Бизнес

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" установит теплосберегающее оборудование в пяти школах Городецкого района. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Право на заключение энергосервисного контракта, направленного на повышение энергетической эффективности и снижение потребления тепловой энергии в учреждениях
образования, компания получила по результатам открытого конкурса, проведенного администрацией района на электронной площадке.

В рамках энергосервисного контракта нижегородский филиал ЕЭС-Гарант установит в школах систему автоматического погодного регулирования температуры, позволяющую поддерживать заданный температурный режим в зданиях при любой погоде и тем самым создавать комфортные условия в помещениях и рационально использовать тепловую энергию.

Общая экономия тепловой энергии от реализации энергосберегающих мероприятий за срок действия контракта составит не менее 3100 Гкал.

СПРАВКА:
ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания.

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