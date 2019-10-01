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Бизнес

Нижегородских предпринимателей научат размещать вывески по единому дизайн-коду

21 октября 2019 11:47  [72] Бизнес

Фото: Соцсеть

Предприниматели Нижнего Новгорода смогут получить консультации о едином дизайн-коде, который предусмотрен в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такие консультации планирует оказывать департамент градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода.

Такое решение принято в связи с тем, что, например в центре Нижнего Новгорода около 90% рекламных конструкций не соответствуют требованиям дизайн-кода, который предполагает соответствие цветовому решению фасада и архитектурно-художественной концепции улицы, а размер букв и высота их расположения должны быть единообразными.

Эмблемы на вывеске разрешены, а вот размещение рекламы на витрине недопустимо. Кроме того, в исторической части города нельзя размещать световые короба, а только объемные буквы. На английском языке написание допустимо только в том случае, если данный бренд зарегистрирован и получено соответствующее свидетельство.

"По поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова мы будем регулярно проводить встречи с предпринимателями, чтобы оказать консультативную помощь по оформлению вывесок в соответствие с правилами", - сказала руководитель департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына

Она добавила, что если ранее предприниматель уже получил согласование на размещение вывески, а теперь она не соответствует разработанному дизайн-проекту, то согласование перестает быть действующим.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разрабатывают единый дизайн-код. Единые требования будут предъявляться как к лавочкам, ограждениям, объектам нестационарной торговли, так и к информационным конструкциям.

Напомним, что городские летние площадки планировалось оформлять в едином стиле.

"Это еще один шаг на пути к созданию единого дизайн-кода города, благодаря которому Нижний Новгород обретет более стильный и современный вид", - сказал тогда Владимир Панов.

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