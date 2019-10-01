Девять остановок для транспорта закроют на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области Общество

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Девять остановочных пунктов для общественного транспорта зароют на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Закрытие остановок состоится в рамках профилактики ДТП с участием общественного транспорта. Это проект реализует Упрдор Москва – Нижний Новгород. В управлении пояснили, что закрываемые остановки являются не востребованными и расположенными вне населенных пунктов.

До конца ноября запланирован демонтаж автобусных павильонов знаков на 346 км (поворот на Фролищи), 358 км (поворот на Новосмолинский), 359 км (остановка "З59 км"), 367 км (поворот на Володарск), 370 км (урочище Второй участок), 380 км (примыкание ул.Зелёная), 386 км (поворот на Дзержинск), 396 км (поворот на Березовую пойму), 398 км (дублирующая остановка в Лесной поляне).

Сейчас дорожное ведомство направило властям Нижегородской области предложение актуализировать реестр межмуниципальных перевозок. При необходимости они могут организовать автобусные остановки непосредственно в населенных пунктах или на местных дорогах, примыкающих к трассе.

В пресс-службе также сообщили, что на трассе М-7 "Волга" от границы с Владимирской областью до выезда на обход Нижнего Новгорода продолжат действовать 15 остановочных пунктов.