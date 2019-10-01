Нижегородцы присоединились к акции, организованной после убийства школьницы в Саратове Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы присоединились к акции #ДойтиДоШколы, организованной после убийства 9-летней школьницы в Саратове. Родители проходят по маршрутам детей от дома до школы, фотографируют опасные моменты и публикуют их в социальные сети, чтобы обратить на это внимание городской администрации.

Согласно информации СУ СК России по Саратовской области, утром 9 октября 2019 года 9-летняя девочка вышла из своего дома и направилась в школу, но на занятиях так и не появилась. На следующий день ее тело было обнаружено в гаражном массиве, расположенном неподалеку, с признаками насильственной смерти. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан 35-летний ранее судимый житель Саратова.

В настоящее время нижегородцы уже пожаловались на дорогу в школу №101. Женщина обратила внимание на отсутствие освещения на участке дороги со стороны улицы Фабричной.

"В неосвещенном месте она проходит мимо гаражного массива с разрушенной лестницей и торчащей арматурой. Подходы к корпусу начальной школы № 101 на улице Мичурина вообще не имеют тротуара, он обрывается у конца забора школы, и дальше все дети идут по проезжей части. Даже пешеходный переход нарисован куда-то в кусты!", - говорится в сообщении.

(пешеходный переход в кусты, из соцсети ВКонтакте)

Также родители обратили внимание на дорогу в школу № 21 - из частного сектора в сторону школы отсутствуют тротуары.

Путь показался опасным и родителям ученика школы № 161.

"Дорога через арку, у которой с одной стороны кафе с парковкой, с другой станция скорой помощи, и плюсом ещё одна парковка. Машины едут постоянно, отойти некуда, ещё и никто там не убирает, зимой каша", - сообщила нижегородка.

Также в акции участвуют жители области. В частности, жительница ЖК "Свой" в д.Хватково Богородского района сообщила, что ее детям приходится идти в школу по обочине дороги.

"От дома до школы и садика — 800 метров, но их надо пройти по грязи, это даже не обочина, а месиво из глины и всего на свете. По дороге мчатся фуры со стройматериалами, которые вылетают из кузова направо и налево. Машины обгоняют и создают аварийные ситуации, там, где ходят люди", - написала она.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что в этом году на благоустройство территорий города по программе ФКГС выделено на треть больше средств, чем в 2018-м. Финансирование составляет 697 млн рублей.