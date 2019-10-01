Дзержинск принял "Эстафету Победы"

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Торжественное собрание, посвященное областной акции "Эстафета Победы", которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Организатором акции выступил областной Совет ветеранов.
В мероприятии приняли участие управляющий делами администрации Дзержинска Елена Фомина, руководитель дзержинской общественной организации ветеранов войны и труда Александр Мухин, а также представители ветеранских организаций области.
В ходе проведения торжественного собрания из зала был направлен кадетский отряд для возложения венка к Вечному огню на площади Героев.
Также были вручены благодарственные письма от имени главы администрации города членам городского совета ветеранов.
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