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Общество

Дзержинск принял "Эстафету Победы"

21 октября 2019 14:36  [78] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Торжественное собрание, посвященное областной акции "Эстафета Победы", которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организатором акции выступил областной Совет ветеранов.

В мероприятии приняли участие управляющий делами администрации Дзержинска Елена Фомина, руководитель дзержинской общественной организации ветеранов войны и труда Александр Мухин, а также представители ветеранских организаций области.

В ходе проведения торжественного собрания из зала был направлен кадетский отряд для возложения венка к Вечному огню на площади Героев.

Также были вручены благодарственные письма от имени главы администрации города членам городского совета ветеранов.

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