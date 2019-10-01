"ЕР" информирует нижегородских школьников о рейтинговом голосовании по благоустройству территорий Общество

Фото: Единая Россия

Нижегородское региональное отделение "Единой России" проводит в городах области информационную кампанию рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Об этом сообщили в НРО партии.

Представители депутатского корпуса, местных отделений партии и волонтеры организовывают встречи с жителями, тематические уроки в школах, раздают информационные буклеты на улицах.

Депутат нижегородской Думы Татьяна Скоробогатова провела открытый урок для учеников 11-го класса в школе №175. Она рассказала старшеклассникам о реализации программы, благоустроенных пространствах в рамках проекта "Городская среда" и объектах в Ленинском районе, которые вошли в список для голосования.

Также во время урока молодые люди с помощью специального сайта проголосовали за территории, которые, по их мнению, должны быть обустроены в первую очередь.

"Это очень важно и здорово, что молодежь участвует в этом уникальном проекте, когда они самостоятельно могут высказать свою точку зрения, внести свои предложения. И видно, что ребятам небезразлично, каким будет их родной район, город. Они уже чувствуют ответственность за то решение, которое принимают. Сегодня мы были единой командой, которая работала на один результат – сделать наш район лучше, красивее и комфортнее. И для этого мы вместе сделали свой выбор", - отметила депутат.

Информационная работа проходит во всех городах Нижегородской области, где проходит рейтинговое голосование.

"Региональное отделение "Единой России" проводит масштабную разъяснительную работу о рейтинговом голосовании в регионе. Не все жители владеют информацией о том, какие объекты им предлагают для выбора, как и где можно проголосовать. Важно, чтобы нижегородцы могли получить сведения не только в интернете, куда, например, пенсионеры заглядывают редко",- отметил и.о. руководителя исполкома НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Кабайло.

"Мы проводим внеклассные часы для старшеклассников, а, уже придя домой, они могут помочь проголосовать родителям, бабушкам и дедушкам. Главное, что сами жители выбирают, какой сквер они хотели бы реконструировать, какие парки обустроить, какие объекты хотят видеть на территориях. Нижегородцы должны понимать, что от их выбора многое зависит, что они сами решают, как будет выглядеть то место, где они живут", - добавил он.

Рейтинговое голосование продлится до 31 октября 2019 года. В этом году в Нижегородской области впервые проходит электронное голосование. Принять участие можно двумя способами. Первый – самостоятельно на специальном сайте GolosZa.ru. Второй – с помощью волонтеров в МФЦ, в местных отделениях партии "Единая Россия" и в торговых центрах. Отдать свой голос могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование.

Напомним, голосование проходит в 18 крупных городах региона. Всего в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда" в перечень для голосования вошли 163 объекта, из них 84 – в Нижнем Новгороде и 79 – в области.